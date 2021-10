Stacionēto vakcinēto statistikā nonāk arī cilvēki ar citām saslimšanām

"Bet viņi vienalga iekrīt statistikā par Covid-19 saslimušajiem, lai gan no Covid-19 mēs viņus neārstējam. Bet viņi tiek izolēti un tāpēc aizņem šīs Covid-19 paredzētās gultas," uzsvēra RAKUS speciālists.

"Bet cilvēks var nonākt slimnīcā ar jebkādu slimību, ar apendicītu, un mēs, lai neielaistu infekciju nodaļās, skrīnējam arī daļu no vakcinētām personām. Ja mēs atdalīt tikai tos, kuriem reāli jāārstē Covid-19 ar plaušu bojājumiem, vakcinēto īpatsvars būtu vēl mazāks," pārliecināts ārsts.

Jau ziņots, ka ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietoti 166 Covid-19 pacienti, bet 110 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu palielinājies no 1114 līdz 1134, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.