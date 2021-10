Meklējot jaunas riepas, viens no faktoriem, kas gandrīz vienmēr tiek ņemts vērā ir cena. Salīdzinot dažādu segmentu riepas, ir skaidri redzams, ka premium klases ražojumi mēdz būt krietni dārgāki par budžeta klases riepām. Tas noteikti nenozīmē, ka naudas taupīšanas nolūkos uzreiz vajadzētu izvēlēties lētāko variantu.

Ziemā drošu braukšanu nodrošina gan autovadītāju iemaņas, gan riepas, tāpēc ziemas riepas būtu jāizvēlas, apsverot gan riepu veiktspēju, gan pieejamo budžetu. Šajā rakstā apskatīsim galvenās atšķirības starp premium un budžeta klases riepām, kā arī to, kam ražotāji pievērš uzmanību, testējot riepas.

Premium klases riepas

Premium klases riepas ražo atpazīstami zīmoli ar garu vēsturi un labu reputāciju. Konkurence riepu ražošanas nozarē ir pietiekami liela, lai galvenajiem tās spēlētājiem būtu jāsacenšas par to, kurš saražos veiktspējīgāko un autobraucējiem drošāko produkciju. Premium klases riepas tiek ražotas, izmantojot jaunākās ražošanas tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina aizvien drošākas, izturīgākas un ekonomiskākas riepas.

Šādu riepu ražošana prasa apjomīgu finansiālu, kā arī laika ieguldījumu, tāpēc to cena ir krietni augstāka par budžeta klases riepu cenu. Skaidrs ir tas, ka ne visiem ir iespēja atļauties dārgas ziemas riepas. Akcija veikalos ir viens no veidiem, kā lētāk iegādāties premium riepas, taču tirgū ir atrodamas arī budžeta klases riepas, kas būs pa kabatai ikvienam.

Budžeta klases riepas

To ražošanā lielākoties tiek izmantotas vecākas tehnoloģijas un materiāli, tāpēc to cena būs krietni zemāka. Ir tādi ražotāji, kuru produktu līnija sastāv vienīgi no budžeta variantiem, taču Eiropā ražotās budžeta riepas pārsvarā ir lielo premium riepu ražotāju budžeta risinājumi.