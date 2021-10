ReTV: Premjers rosina nevakcinētām personām pašām segt ārstniecības izdevumus

Nevakcinētajām personām jānes finansiāla atbildība par to, ka apdraud citas personas. Kā viens no piemēriem varētu būt, ja šie cilvēki vēlas valsts apmaksātus ārstniecības pakalpojumus, ja paši saslimst ar Covid-19. Par šādu ierosinājumu no savas puses šodien ReTV informēja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).