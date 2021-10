Top filma "Bahs pret Covid"

Jihlavas festivāls Čehijā ir viens no Eiropā nozīmīgākajiem dokumentālā kino forumiem, šogad tas notiek jau 25. reizi (26.–31. oktobrī). Ivara Zviedra topošās filmas projekts ir izturējis nopietnu atlases konkurenci un aicināts iekļauties sadaļā New Visions Market – tiešsaistes kopražojumu platformā, kas izveidota, lai dotu iespēju talantīgiem autoriem un perspektīviem projektiem dažādās ražošanas stadijās satikt eventuālos kopproducentus, izplatīšanas aģentus, televīzijas kanālu pārstāvjus un citus ieinteresētus profesionāļus. Platforma New Visions Market darbosies tiešsaistē līdz 14. novembrim, ievietojot projektus savā datu bāzē un dodot iespēju filmu autoriem koordinēt tikšanās ar ekspertiem.