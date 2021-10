Bordāns aicina Tieslietu padomi izskatīt Strupiša vēstuli Saeimai

TM informēja, ka Bordāns nosūtījis vēstuli ar aicinājumu AT un Tieslietu padomes priekšsēdētājam Strupišam 22.oktobra Tieslietu padomes sēdē skaidrot viņa vienpersonisko vēršanos Saeimā Tieslietu padomes vārdā jautājumā par Ministru kabineta noteiktā ārkārtējās situācijas regulējuma attiecināšanu uz tiesnešiem un tiesām, tajā skaitā par valsts institūciju darbiniekiem un amatpersonām noteikto pienākumu vakcinēties pret Covid-19.

Bordāns vēstulē norādīja, ka viena no demokrātiskas valsts pamatvērtībām ir tiesības brīvi paust savu viedokli, ciktāl tas neapdraud sabiedrisko drošību un kārtību, taču, paužot šo viedokli kā valsts amatpersonai, Strupišam ir jāievēro likumā "Par tiesu varu" un Tieslietu padomes reglamentā noteiktais.

Ministrs vēstulē uzsvēra, ka saskaņā ar likumu Tieslietu padomes priekšsēdētājs vada padomes darbu, sasauc tās sēdes un nosaka to darba kārtību, kā arī pārstāv padomi un paraksta tās lēmumus. Vienlaikus Tieslietu padomes locekļi nav subordinēti Tieslietu padomes priekšsēdētājam, un līdz ar to Tieslietu padomes priekšsēdētājs nav tiesīgs paust vienpersonisku viedokli visas Tieslietu padomes vārdā jautājumos, kas nav apspriesti Tieslietu padomes sēdēs un par kuriem nav lēmuši Tieslietu padomes locekļi.

Bordāns vienlaikus uzsver, ka valsts augstākajām amatpersonām šajā sarežģītajā laikā, kad vakcinācijas līmenis Latvijā ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā un saslimstība ar Covid-19 viena no augstākajām pasaulē, būtu jārāda piemērs ne tikai savas nozares darbiniekiem, bet visai sabiedrībai kopumā. Katram Latvijas iedzīvotajam, jo īpaši valsts pārvaldes darbiniekam, bez izņēmumiem ir jābūt atbildīgiem mūsu sabiedrības priekšā, norāda Bordāns.

TM papildus norāda, ka likums "Par tiesu varu" izsmeļoši noteic tiesiskos pamatus, kad tiesnesi var atstādināt, atbrīvot vai atcelt no amata. Šajā regulējumā Ministru kabinets nav rosinājis veikt grozījumus.

Jau vēstīts, ka AT priekšsēdētājs Strupišs nosūtījis vēstuli Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei (NA), vēršot uzmanību uz vairākiem starptautiskajiem dokumentiem, kuri liedz izpildvarai apturēt tiesu darbu un nodrošina tiesnešu neatceļamību, neatkarīgi no vakcinēšanās vai nevakcinēšanās pret kādu slimību, aģentūrai LETA pavēstīja AT pārstāve Rasma Zvejniece.