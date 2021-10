Muižniece: Nav pieņemami slēgt klātienes mācības, ja būs vaļā grāmatnīcas un ziedu veikali

Muižniece arī atkārtoja argumentus par to, ka Latvijā ir bijis visilgākais attālināto mācību laiks Eiropā, kā ar to, ka pandēmijas laikā ir notikušas jauniešu pašnāvības, ņemot vērā Covid-19 ietekmi uz jauniešu psihisko veselību.

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības ( LIZDA ) vadītāja Inga Vanaga valdības sēdē piekrita Muižnieces teiktajam, sakot, ka tāpat būtu jāsaglabā iespējas vakcinētiem nodarbinātajiem saglabāt iespējas veikt arī antigēnu Covid-19 testus. Reizē viņa pauda: ja valdība pieņemtu rīkojumu tā esošajā redakcijā, izglītības nozarei būtu nepieciešama skaidra atbilde, ka, neskatoties uz Covid-19 izplatības rādītājiem, no 15.novembra skolām ir jābūt vaļā jebkādos apstākļos.

Tikmēr satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) uzsvēra, ka nav jāmēģina pakļauties "ārējo spēku ietekmei". Pēc viņa teiktā, sarunā ar Rīgas vicemēru Vilni Ķirsi (JV) arī viņš apšaubījis, ka uzrakstītais rīkojums samazinās, piemēram, sabiedriskā transporta izmantošanu. "Ir arī citi, kas no malas vērtē, vai tas ir "lokdauns" vai nav," sacīja Linkaits.

Tāpat viņš apgalvoja, ka rīkojumā "nakts melnumā" ierakstīts punkts, kas paredz, ka pašvaldības un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji, kuri saņem dotācijas no pašvaldībām, nepiemēro braukšanas maksas atvieglojumus. Par to Linkaits neesot zinājis, un tas neesot izdiskutēts. "Ir daudz detaļu, kas jāizdiskutē, kas nakts melnumā ierakstīts rīkojumā, jo viens vai otrs politiskais spēks sapratis, ka nav iespējams realizēt to, kas iepriekš solīts," teica Linkaits.