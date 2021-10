Valsts atbalsts stingro ierobežojumu kompensēšanai paredzēts 182 miljonu eiro apmērā

Lai kompensētu pasākumu rīkotājiem radītos zaudējumus, Ministru kabinetam būs jāparedz papildu finansējums no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija" īstenošanai, paredzot skatītāju atgriezto biļešu kompensēšanu pasākumu rīkotājiem, par atceltajiem pasākumiem un notiekošiem pasākumiem ar samazinātu kapacitāti, saistībā ar epidemioloģisko prasību izmaiņām pasākumu rīkošanā no 2021.gada 8.oktobra līdz 16.decembrim.

No visām 64 pašvaldību policijām pērnajā gadā tikai 34 strādāja Covid-19 ierobežojumu kontrolē, un skaitliski šo iestāžu kopējais resurss varētu būt puse no Rīgas resursa. Līdz ar to, summa visām pārējām pašvaldībām kopā varētu būt 50% no Rīgai nepieciešamās. Tātad indikatīvi prognozējams, ka kopējā summa piemaksām pašvaldības policistiem par darbu Covid-19 apstākļos, ievērojot piešķiršanas kritērijus, varētu būt 700 000 eiro.