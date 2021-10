Sievietes intīmā veselība katrā vecumposmā: ABC

Šim periodam ir pieejams īpaši plašs intīmās higiēnas līdzekļu klāsts - higiēnas ziepes, losjoni, geli u. c. Noteikti tiek rekomendēti aptiekā nopērkamie līdzekļi, un jāskatās, lai būtu neitrāls pH līmenis. Svarīgi arī padomāt par palīglīdzekļiem menstruāciju laikā - higiēniskām paketēm, piltuvītēm u. c. Taču jābūt uzmanīgiem ar tamponiem - ja tos lieto, tie ir regulāri jāmaina. Tie var izmainīt maksts pH līmeni, izraisīt mikrotraumas, ja maksts gļotāda ir pasausa. Alternatīva būtu - menstruālas piltuvītes. Tās ilgtermiņā ir ekonomiski izdevīgākas, videi draudzīgākas, kā arī neizraisa problēmas, kas saistītas ar tamponu lietošanu. Tām ir pieejami vairāki izmēri un dizaini, un tās ļauj sievietei būt fiziski aktīvai menstruāciju laikā. Protams, tām ir arī savi mīnusi, piemēram, sākumā var būt neērtības piltuvītes nomaiņas procesā, bet pie tā pierod, uzsver J. Murzina.

Pēcdzemdību periods. Šis reproduktīvā vecuma periods prasa īpašu uzmanību. Bieži vien jaunā māmiņa nepievērš savai veselībai pietiekamu vērību. Agrīnā pēcdzemdību periodā, īpaši ja ir bijuši plīsumi un to sašūšana dzemdību laikā, nepieciešams apmazgāties pēc katra tualetes apmeklējuma. Sākotnēji labāk apmazgāties ar tīru, siltu ūdeni, jo ziepes var radīt kairinājumu, bet pēc tam higiēnā var pievienot arī intīmās ziepes. Jāatceras, ka sešas nedēļās pēc dzemdībām nedrīkst iet karstā vannā, pirtī un īpaši jāseko līdzi savai veselībai. Ja parādās sūdzības par pastiprinātu asiņošanu, stiprām sāpēm vēdera lejasdaļā, paaugstinātu temperatūru, izdalījumiem no dzimumceļiem ar nepatīkamu smaku - jāsazinās ar savu ginekologu! Visiem sievietēm, neatkarīgi no dzemdību veida, tiek rekomendēts laicīgi uzsākt starpenes muskulatūras vingrinājumi, vai t. s. Ķēgeļa vingrinājumus. Grūtniecības laikā, īpaši pēdējos mēnešos, ir stiprāka gravitācijas ietekme uz starpenes muskulatūru. Ja ir bijušas smagas, traumatiskas dzemdības - tad šī muskulatūra var būt vairāk traumēta. Vingrinājumu ideja ir tāda, ka šie muskuļi ir lēnām jāsaspiež un tāpat lēnām jālaiž vaļā. Vingrinājumi jāveic regulāri - tikai tad būs efekts. Ja nav skaidrs, kā šie vingrinājumi jāveic, var doties uz konsultāciju pie fizioterapeita.