Ceturtdien vairākās Rīgas apkaimēs piestās vakcinācijas autobusi

Purvciemā vakcinācija šodien būs iespējama pie tirdzniecības centra "Minska" no plkst.7 līdz 10, Dārzciemā - pie tirdzniecības centra "Larus" no plkst.11 līdz 15. Sarkandaugavā autobusi no plkst.16 līdz 20 atradīsies autostāvvietā pie muzeja "Dauderi" Zāģeru ielā 7 un Tilta ielā 11.