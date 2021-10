Mājsēde līdz 15. novembrim: kādi ir pārvietošanās ierobežojumi?

Personām, kas ieceļojušas Latvijā no ārvalstīm un dodas uz savām dzīvesvietām vai arī dodas uz ostu, lidostu, autoostu vai dzelzceļa staciju, lai izceļotu no valsts, ir jābūt biļetei vai citam braucienu apliecinošam dokumentam. Tāpat atļauts sagaidīt ieceļotāju, kas atgriežas no ārvalstīm un nogādāt to dzīvesvietā, uzrādot braucienu apliecinošu dokumentu.