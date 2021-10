Par Bauskas skolotājas sludinājumu sākta resoriskā pārbaude; pedagoģe saslimusi

Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma" iepriekš vēstīja, ka pēdējā laikā iedzīvotāji ar sludinājumu starpniecību vairākkārt meklējuši iespēju "aplipināties" ar Covid-19, lai iegūtu pārslimošanas sertifikātu un izvairītos no vakcinēšanās, turklāt vienu no šādiem sludinājumiem kāda skolotāja ievietojusi laikrakstā "Bauskas Dzīve".

Jautāta, vai ir gatava tam, ka vīrusa izslimošana nav patīkama, sludinājuma autore atbildēja, ka zina to, bet viņai un kolēģēm "ar imunitāti viss ir kārtībā". "Es domāju, ka mums tā pārslimošana būs pavisam viegla. Katrā ziņā mēs nebaidāmies no pārslimošanas. Mēs baidāmies no nepierādītas vakcīnas, kas nav kārtīgi izpētīta. Mēs no tā baidāmies. Jo mēs nezinām, kas notiks pēc pieciem, desmit gadiem, kāda mutācija sāksies no tās vakcīnas," savus argumentus telefonsarunā klāstīja sludinājuma autore.