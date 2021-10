Šefpavāra Māra Astiča bērnības garša: lauku gurķis ar svaigu bišu medu

“Viena no manām izteiktākajām un spilgtākajām bērnības garšām ir parastais lauku gurķis ar pašu audzēto, tikko iegūto, svaigo bišu medu. Mana bērnība bijusi bagāta ar produktiem – visu, ko vēlos, varēju aiziet, paņemt, salasīt, pagaršot un apēst, un tas nebija nekas ekskluzīvs vai sarežģīts. Viss savs, viss vietējais, kas nāk no upes, no meža, no dabas, ko pats vari izaudzēt. Un ar to arī cenšamies pārsteigt restorāna viesus, dodot iespēju izcelt unikālo Latvijas produktu,” stāsta M. Astičs.