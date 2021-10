Aktīvā atpūta ir veids, kā izkustēties un atslēgt prātu no mainīgās ikdienas, kas īpaši šobrīd pakārtota Covid-19 vīrusa apkarošanai. Ko darīt brīdī, kad ierobežojumu dēļ aktīvās atpūtas iespēju klāsts ir krietni sarucis un bezmērķīgas pastaigas svaigā gaisā apnikušas? Izmēģini kādu no ceļošanas spēļu maršrutiem un iepazīsti Latviju no jauna!