Piektdaļu iedzīvotāju pandēmija piespiedusi pārtiku biežāk pirkt internetā

No iedzīvotāju paradumu maiņas visvairāk ieguvušas lielveikalu tirdzniecības platformas, kurās biežāk sākuši iepirkties 10% iedzīvotāju. Visaktīvāk šo attālināto pārtikas iegādes formu izmantojuši iedzīvotāji vecumā virs 60 gadiem (15%). 5% respondentu aktīvāk izmantojuši iespēju iegādāties pārtiku pa tiešo no ražotāja. Skatoties šo atbildi pa vecumu grupām, pa tiešo no ražotāja biežāk iepērkas iedzīvotāji vecumā no 19 līdz 28 gadiem (13%).