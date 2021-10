Liepājas slimnīcā no koronavīrusa ārstējas jaunā māmiņa un 17 dienu vecs mazulis

Piektdien stacionārā kopā ir 54 Covid-19 pacienti, no tiem septiņi reanimācijā, bet divi Covid-19 nodaļā paaugstinātas plūsmas skābekļa terapijas gultās.

Jau ziņots, ka ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietoti 176 Covid-19 pacienti, bet 94 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu skaits palielinājies par 3,9% - no 1210 līdz 1257 pacientiem, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.