Sestdien septiņās vietās Latvijā notiks izbraukuma vakcinācija pret Covid-19

Šodien vakcinācijas Preiļu novada Vecvārkavas pagasta Vārkavas vidusskolā notiks no plkst.9 līdz plkst.11, Preiļu novada Vārkavas pagasta Vārkavas Tautas namā - no plkst.13 līdz plkst.16, Kuldīgas vieglatlētikas manēžā - no plkst.10 līdz plkst.17, Rēzeknes novada Ozolaines Tautas namā - no plkst.8 līdz plkst.11, Rēzeknes novada Maltas kultūras namā - no plkst.13 līdz plkst.16, Limbažu poliklīnikā - no plkst.9 līdz plkst.14 un Bauskas novada Vecumnieku veselības centrā - no plkst.9 līdz plkst.15.