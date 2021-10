Kuldīgas novada pašvaldībā vakcināciju pret Covid-19 pabeiguši vai sākuši 90,1% darbinieku

No visiem Kuldīgas novada izglītības iestāžu darbiniekiem - pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem - vakcināciju pilnībā pabeiguši vai iesākuši vakcinācijas procesu 91,3%.

No visiem kapitālsabiedrību darbiniekiem, ieskaitot tehniskos darbiniekus, vakcināciju 21.oktobrī jau pilnībā bija pabeiguši vai iesākuši 86%, taču divas trešdaļas no vēl nevakcinētajiem plāno drīzumā sākt vakcinācijas procesu. No kapitālsabiedrībām gandrīz simtprocentīgi vakcināciju pabeiguši SIA "Kuldīgas siltumtīkli" un SIA "Kuldīgas ūdens" darbinieki.