Vakcinācijas pret Covid-19 temps jau otro nedēļu nemainīgi augsts

Vakcinācijas temps kāpis kopš septembra sākuma. Nedēļā no 6.septembra valstī vakcinēti kopumā 32 780 cilvēki, savukārt katrā sekojošajā nedēļā kopējais sapotēto skaits pieaudzis, līdz šim šajā periodā augstāko rādītāju sasniedzot nedēļā no 11. līdz 17.oktobrim, kad kopumā vakcinēti 83 394 cilvēki.

Piektdien pārsvarā potējušies iedzīvotāji, kuri neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, taču pie potes tikuši arī teju 2000 senioru, ap 1000 cilvēku ar hroniskām saslimšanām, kā arī vairāki simti to profesiju pārstāvju, kuriem vakcinācija kā pirmajiem noteikta par obligātu.

Līdz šim Latvijā izmantotas kopumā 1 854 976 vakcīnu devas, no kurām aptuveni divas trešdaļas jeb 1,132 miljoni devu bija "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnas. Šī vakcīna līdz šim pārsvarā izmantota arī balstvakcīnas nodrošināšanai - no 4720 papildu poti saņēmušo 4499 cilvēki sapotēti ar "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnu.

Kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.