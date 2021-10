Koronavīruss Latvijā: Piektdien 2932 jauni inficēšanās gadījumi

Tomēr līdz ar lielo saslimušo skaitu joprojām turpina pieaugt saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs - dienas laikā tas palielinājies no 1539,2 līdz 1605,9 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir līdz šim augstākais Latvijā reģistrētais rādītājs.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 2194 saslimušie bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 738 bija vakcinējušies.

kas līdz šim ir lielākais ar Covid-19 stacionēto skaits diennaktī, bet 161 pacients no slimnīcām izrakstīts, līdz ar to kopumā stacionēto ar Covid-19 saslimušo skaits palielinājies no 1257 līdz 1277 pacientiem, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.