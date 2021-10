Artūra Bērziņa darbs rotā jauno grupas "Cradle Of Filth" vāku

"Albuma konceptuālais vadmotīvs ir eksistenciālās šausmas un bailes no nezināmā," preses paziņojumā raksta Bērziņš.

"Existence Is Futile" FOTO: publicitātes

"Ja 2015. gada albuma vākā “Hammer Of The Witches” bija nolasāma atsauce uz Francisko Goijas “Sabatu”, bet 2017. gada “Cryptoriana” – uz Sandro Botičelli “Venēru”, tad šī albuma vāka bildē mākslas vēstures mīļotāji noteikti atpazīs motīvus no nīderlandiešu gleznotāja Hieronima Bosa “Pasaulīgā baudu dārza” triptiha labā spārna, kurā ir attēlota elle," tā Bērziņš.