Aptauja: 16% iedzīvotāju pēdējā gada laikā sākuši biežāk lietot alkoholu

Raugoties uz iegūtajiem rezultātiem pēc respondentu vecuma, aptaujas veicēji secina, ka Covid-19 laikā biežāk alkoholu lieto gados jaunāki un vidēja vecuma cilvēki, piemēram, vecumā no 25 līdz 34 gadiem 16% šobrīd alkoholu lieto biežāk nekā pirms pandēmijas (6% - izteikti biežāk, 10% - nedaudz biežāk), savukārt vecumā no 35 līdz 44 gadiem šis rādītājs ir 26% (8% - izteikti biežāk, 18% - nedaudz biežāk), kamēr pārējās vecuma grupās tas svārstās no 6% līdz 14%.