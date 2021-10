"Vigo Helth" izstrādātās lietotnes insulta pacientu atlabšanai izmantošanu nākotnē varēs apmaksāt valsts

Projekts «Sundays» atradīsies Jūrmalā, Vaivaros, 160 m attālumā no jūras, starp rehabilitācijas centru «Vaivari» un atpūtas parku «Nemo». Kopējā projekta teritorija ir gandrīz 15 ha, no kuriem apbūvēti tiks tikai 4 ha. Pārējā teritorijā atradīsies esošais priežu parks, ko iedzīvotāji varēs izmantot pastaigām, sportam vai atpūtai. Kompleksā ietilps 7 dzīvojamās ēkas + viesnīca. Kopējais dzīvokļu skaits 550 (ieskaitot ekskluzīvus penthouse ar terasēm). Dzīvojamā platība: no 49 līdz 98 m2 (neskaitot balkonus un terases). Būvniecību plānots sākt 2007. gada rudenī, un māju ekspluatācijā nodot 2010. gada rudenī. FOTO: www.capitolia.lv