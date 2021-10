Kariņš iemeslus Latvijas nonākšanai līdz lokdaunam aicina šķetināt, kad “nāks tas laiks”

Pats Kariņš šo jautājumu tieši nekomentē un aicina sabiedrību koncentrēties uz to, kas ir darāms tagad: “Es faktiski domāju, ka nāks tas laiks šķetināt vaļā, kā teikt, visu virtuvi vai visu ķēķi, kādā veidā kas ir noticis, bet mums kā valstij ir jākoncentrējas uz priekšu. Šobrīd galvenais mums ir vakcinēties, veicināt vakcināciju, uzrunāt kaimiņus. Darīt to, lai mēs varētu no šīs krīzes iziet ārā. Tas ir mūsu valstī tas pats, pats galvenais. (..) Demokrātijas ietvaros valdība ir pieņēmusi lēmumu pēc lēmuma. Šobrīd šis lēmums ir skarbs – man ļoti nepatika, ka mums tas bija spiestā kārtā jāpieņem. Bet, izejot ārā no mājsēdes, mēs turpināsim ļoti smagus ierobežojumus tiem sabiedrības locekļiem, kuri nav vakcinējušies. Lai arī viņiem, teiksim, ja saprāts vai apziņa neieslēdzas, tad vismaz lai viņi neapdraudētu vairāk sevi un citus. Faktiski, viņiem būs jāturpina vienā vai otrā veidā sēdēt mājās, kamēr viņi būs vakcinējušies, lai visa sabiedrība var beidzot atpestīties no šīs likstas.”