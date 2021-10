Grupa "Bad Habits" piedāvā jaunu video "Neatbildēts zvans"

"Dziesmas tapa pagājušajā gadā, kad mums - visai grupai bija noorganizēta radošā sesija, kur, vienā telpā, pavadījām divas dienas radot mūziku. Es grupai nospēlēju savu sacerēto skaņdarbu, cerot, ka varētu no tā, kas sanākt," komentē grupas solists Mārtiņš Balodis. "Vienā momentā no grupas biedru puses dziesma bija aplipināta ar idejām. Turpat arī smējāmies, ka dziesma jānosauc par "Endless Beauty", jo tieši tā sauca Iphone klavieru sampla paraugu, ko ģitārists Jānis iespēlēja kā pavadījumu tieši šim skaņdarbam. Pēc laika gan mainījām domas uz nosaukumu "She Ran" ("Viņa skrēja"), kas perfekti saguļas kopā ar dziesmas ideju, vēstījumu un tekstu. Ierakstot dziesmu studijā, radās doma to arī iedziedāt latviešu valodā. Mans brālis, Kaspars Balodis, uzrakstīja dziesmai vārdus dienas laikā, es pats, rakstot dziesmas, nekad nevarētu uzrakstīt un izteikties tā, kā to dara viņš."