LTV "Kultūras ziņām" pievienojas jauni vadītāji

Mūziķis, komponists Jānis Holšteins-Upmanis : “Ceru, ka jaunu vadītāju ienākšana būs ļoti interesants pārmaiņu punkts “Kultūras ziņu” vēsturē. Vienmēr, kad komanda papildinās ar jauniem spēkiem, ir iespēja restartēties – nevis sākt no nulles, bet turpināt ceļu ar jaunām vēsmām. Domāju, skatītāji visvairāk gaidīs iespēju redzēt mūs visus kopā kā tādu dūrīti. Varbūt kādā īpašā notikumā.”

“Kultūras ziņas” turpmāk vadīs arī kino režisore, scenāriste un publiciste Adriāna Roze. “Pirmo ēteru gaidu ar nedaudz trīcošu sirdi un rokām. Pirms vairākiem gadiem apzināti pieņēmu lēmumu aiziet no darba kadrā, līdz ar to šis man būs atkal jauns izaicinājums. Īpaši pēdējo gadu laikā mēs kā sabiedrība lieku reizi esam saņēmuši atgādinājumu, ka kultūra mūs vieno. Un kultūra ne tikai man dod iemeslu būt labākam cilvēkam vai domāt par to, kā būt labākam cilvēkam, bet es gribētu ticēt, ka arī citiem.”