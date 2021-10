Video ⟩ Lāsma Pujāte. Litogrāfija. Akmeņi ir jājūt

Akmens un ūdens ir mana stihija jau no bērnības.

Visas vasaras es pavadīju Kaltenē, kas ir akmeņainā jūrmala un es kā bērns nevarēju saprast, kāpēc tie akmeņi ir netīri. Es šos akmeņus mazgāju ar jūraszālēm, un kaut kā tā neviļus jau augot un strādājot litogrāfijā, es saprotu, ka man tā akmens mazgāšana iet roku rokā jau no bērnības.

Jo uz litogrāfijas akmens, ja mēs uzzīmējam ar taukainu krītiņu vai jebkādu taukainu materiālu, pēc kodināšanas procesa, lai zīmējumu varētu nodrukāt, akmeni visu laiku ir jāmitrina. Jo tur, kur būs tauki, ūdens atgrūdīsies, bet krāsa pielips. Un mēs it kā visi saprotam, ka ūdens atgrūžas no taukiem, bet tad, kad to redz drukāšanas procesā, tas mani vienmēr pārsteidz un fascinē.