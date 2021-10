Čehova teātris aptur darbību līdz "lokdauna" beigām

Tolmadževa pavēstīja, ka biļetes iespējams apmainīt uz citu datumu vai dāvanu karti, vai nodot noteiktajā kārtībā līdz 15. decembrim: kasē no 15. novembra, "Biļešu serviss" tīklā no 25. oktobra. Lielākā daļa plānoto izrāžu no 21. oktobra līdz 14. novembrim tiek pārceltas uz citiem datumiem.