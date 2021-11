Astoņdesmito gadu vīruss beidzot ir skāris arī "Prāta vētru". Grupas divpadsmitais albums, kas seko platei "Par to zēnu, kas sit skārda bungas" (2018), izdots gan kā koncertfilma, gan tradicionāls studijas ieraksts, no vienas vietas ir dekorēts ar kultūrcitātiem un atsaucēm no šā, kā izrādās, vēl aizvien aktuālā gadu desmita. Un kāpēc ne?