Svētdien 23 personas atturētas no mēģinājuma nelikumīgi šķērsot robežu

Kopš 10.augusta kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 1903 cilvēki.

Ārkārtējā situācija ir izsludināta Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas novados, kā arī Daugavpilī. Valdība iepriekš vasarā bija lēmusi to izsludināt no 11.augusta līdz 10.novembrim, bet nesen nolemts to pagarināt līdz 10.februārim.