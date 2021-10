Kariņš: Pandēmija jāizmanto, lai sakārtotu veselības aprūpes sistēmu

Šodien parlamentā tiek izskatīts 2022.gada valsts budžeta projekts un to pavadošā likumprojektu pakete. Stāstot par nākamā gada budžetu, premjers akcentēja, ka gadskārtējais budžets ir veids, kādā valdība piedāvā Saeimai piešķirt līdzekļus, lai īstenotu nosprausto politiku.

Kariņš akcentēja, ka Covid-19 krīzes pārvarēšanai valdība turpina ieguldīt līdzekļus veselības aprūpes sistēmā. "Nauda vien neuzlabos sistēmu, bet ar to ir vieglāk gādāt labākus pakalpojumus mūsu iedzīvotājiem," teica premjers, piebilstot, ka

Tikmēr robežas krīze parādījusi, cik izaicinājumu bagātā vidē dzīvojam, sacīja politiķis. "Mūsu kaimiņš - Baltkrievija - aiziet agresīvā nostājā pret Eiropas Savienību (ES), Baltijas valstīm un Latviju. Tas mudina ES skatīties uz savu kopējo drošības situāciju un to, kā varam to uzlabot," akcentēja premjers.

Savukārt enerģētikas krīze parādījusi, ka visai ES ir milzu atkarība no dabasgāzes. Lielākais šī resursa piegādātājs esot Krievija, kura nodrošina vairāk nekā 40% gāzes. Kariņa ieskatā, no šīs milzu atkarības ir jātiek vaļā, un Latvija to jau sen sapratusi.