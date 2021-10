Rīgā un reģionos atver jaunus vakcinācijas punktus

Pēc nodaļā paustā, reģionos vakcinācijas centri tiks atvērti Talsu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, kur vakcinēties varēs no pirmdienas līdz sestdienai no plkst.9 līdz plkst.19. Aizkraukles 1.vidusskolas stadiona ēkā punkts darbosies no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.9 līdz plkst.18 un piektdienās no plkst.10 līdz plkst.18. Tāpat arī no 28.oktobra sāks darboties vakcinācijas centrs Salaspils sporta namā.