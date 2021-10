Nauda runā ⟩ Veselais saprāts kā vienīgās zāles pret viltus ziņām

“Ja viņiem saka – “tu esi apdraudēts”, “tev dara pāri”, “tevi apzog”, “tevi krāpj” un “tev sūta starus” –, ja šādas runas izplatās ne tikai ar paranoju vai šizofrēniju diagnosticētu pacientu vidū, bet arī populistu izplatītos vēstījumos, rodas informācijas burbuļi ar ļaudīm, kas to ir pieņēmuši kā svētu patiesību. Ir tas joks, kad “pirmā Covid pote ir, lai tevi čipētu, bet otrā pote – lai ieliktu bateriju, bet trešā, lai būtu raidītājs. Tas varbūt, lai citplanētiešiem varētu sūtīt ziņas,” ironizē eksprezidente.

Tā nav problēma tikai Latvijā, bet arī citās demokrātiskās valstīs. Šajās valstīs ir brīvi ļauts izteikties un izpausties. Domu dažādība tiek pieļauta līdz plašām robežām, līdz ar to, ir diskusijas par to, kuras ir atļautas robežas, un kas nav atļauts, kas ir naida un vardarbības musināšana. Tā ir delikāta robeža.

Brīvās valstīs viltus ziņām rodas iespējas izplatīties. Tas ir relatīvi lēti izdarāms. Nosēdināt vienu cilvēku pie datora un likt viņam sūtīt viltus ziņas no rīta līdz vakaram – to var izdarīt,” saka Vīķe-Freiberga.

“Sākot no bērna kājas, ir jāsāk mācīt kritisko domāšanu. Galvenais – raudzīties uz avotiem. Ja nāk kaut kas no nezināmiem avotiem, tad pret to jāizturas piesardzīgi. Informācija iespēju robežās ir jāpārbauda. Tomēr ne vienmēr parastam pilsonim tas ir izdarāms, tāpēc ir vajadzīgi inteliģenti mediji, kas izanalizē un pasniedz publikai pārbaudītu informāciju. Mediji ir kā vidutājs, bet mums vajag arī speciālistus, piemēram, politologus, kas analizē procesus savā jomā,” spriež Vīķe-Freiberga.