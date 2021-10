Diennakts laikā avārijās cietuši 12 cilvēki; viens bojāgājušais

Jau ziņots, ka vakar Rīgā pie Akmens tilta Daugavā iebraukusi un nogrimusi automašīna, kurā atrasts miris cilvēks. Automašīna "Subaru" bija iebraukusi Daugavā no AB dambja.

Notikuma vietā ūdenslīdēju grupa automašīnu atrada apmēram 20 metru attālumā no krasta un piecu metru dziļumā zem ūdens.

Kā aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), vakar ap plkst.16.30 glābēji saņēma izsaukumu uz Augšdaugavas novada Naujenes pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna -transportlīdzeklis atradās grāvī, bet visi ceļu satiksmes negadījumā iesaistītie cilvēki bija izkļuvuši no tā.

Savukārt ap plkst.12.30 glābēji steidzās uz Preiļu novada Riebiņu pagastā, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju bija noticis ceļu satiksmes negadījums un cilvēks netika ārā no mašīnas.

Notikuma vietā tika konstatēts, ka vieglā automašīna ir iebraukusi šķūnī, bet cilvēks nav iespiests. Glābjamais tika nodots mediķiem. Ugunsdzēsēji glābēji atvienoja transportlīdzekļa akumulatora klemmes, izvilka automašīnu no būves un nodeva Valsts policijas darbiniekiem.

Kopumā aizvadītajā diennaktī Rīgas reģionā cietuši četri cilvēki, no tiem viens velosipēdists, Zemgalē trīs cilvēki, no tiem viens gājējs un viens velosipēdists, Vidzemē divi cilvēki, no tiem viens gājējs, bet Latgalē cietuši trīs cilvēki.