Rihards Lībietis izdod jaunu instrumentālās mūzikas albumu

Līdz ar albumu publicēts tā otrā singla “Šķelšanās” videoklips ar Riharda Lībieša un Toma Kagaiņa piedalīšanos. Singls vēsta par vēlmi uz mirkli izrauties no rutīnas, paslēpties no sabiedrības un izmukt no pilsētvides, kā arī par to, ka, izvēloties paskatīties uz dzīves situācijām ar iekšēju mieru un no malas, problēmas bieži vien kļūst risināmākas un mazāk nozīmīgas.