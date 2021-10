Japānas "Megana un Harijs" jeb princeses Mako izvēle

Otrdiena, 26. oktobris, plkst. 10:00 no rīta. Automašīna piestāj pie kādas dzimtsarakstu nodaļas Tokijas centrā. No tās izkāpj glīta, jauna sieviete gaišā svārku kostīmā. Šķiet, ka dzimtsarakstu nodaļas darbiniece vienkārši atgriežas no pusdienlaika, tomēr nē - tā ir Japānas princese, kura šajā brīdī mīlestības vārdā atsakās no karaliskā titula un 140 miljoniem jenu jeb apmēram miljona eiro. Neticami, bet tomēr tik vienkārši!