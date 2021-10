SPRK: "Augstsprieguma tīkls" atbilst sertificēšanas prasībām

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam pārvades sistēmas operatora darbībai ir jābūt nošķirtai no elektroenerģijas ražošanas, sadales un tirdzniecības, un "Augstsprieguma tīkls" pērn to sekmīgi ir izpildījis.

SPRK norāda, ka pagājušā gada 25.novembrī sekmīgi noslēdzās elektroenerģijas pārvades sistēmas īpašnieka AS "Latvijas elektriskie tīkli" (LET) reorganizācija, to pievienojot "Augstsprieguma tīklam". Reorganizācijas ietvaros "Augstsprieguma tīkls" pārņēma visus LET aktīvus, saistības, tiesības un pienākumus, kā rezultātā uzņēmums ir kļuvusi par elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru, kura īpašumā ir pārvades sistēma.