Video ⟩ Ģerboņi ir kā teātris un grāmata – to veidošanas tradīcijas ir jāsaglabā

Tik apjomīgā procesā spilgtu mirkļu, protams, ir daudz. No tiem vieni ir vairāk ārēji redzami, bet citi – izjūtami iekšēji. Viens no mazāk ārēji redzamajiem notikumiem bija brīdis, kad man sirdī nobrieda doma, ka tādam projektam ir jābūt – par to es biju ļoti izbrīnīts un priecīgs. Cits, vairāk ārēji redzams notikums bija ierašanās uz pirmo darba tikšanos. Mani pārsteidza tas, cik daudz cilvēku bija atnākuši, cik daudzi man jau idejas sākumā bija noticējuši un vēlējās būt daļa no šī projekta. Tas bija saviļņojoši.