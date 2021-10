NVD un ārstniecības iestādēm pieškir atbalstu 1,2 miljonu eiro apmērā

Eiropas Parlaments un Padome jūnija sākumā apstiprināja finansējuma mobilizēšanu no Solidaritātes fonda līdzekļiem, piešķirot Latvijai 1 177 677 eiro no fonda līdzekļiem. VM no Eiropas Komisijas pārstāvjiem ir saņēmusi lēmuma un tā pielikumu projektu, kurā jānorāda tie darbi, kurus Latvija vēlas finansēt no tai piešķirtajiem līdzekļiem.

Tāpēc ministrija par saņemtajiem līdzekļiem iecerējusi segt izdevumus par medicīnas tehnoloģiju un aprīkojuma iegādēm ārstniecības iestādēm, lai nodrošinātu Covid-19 pacientu ārstēšanu un epidemioloģiskās drošības prasības. VM norāda, ka 2020.gada laikā ārstniecības iestādēm, jau tā nepietiekamos finansēšanas apstākļos, bija nekavējoties par saviem līdzekļiem jāveic vērienīgi ieguldījumi epidemioloģisko prasību nodrošināšanai un Covid-19 pacientu ārstēšanai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma iegādei, ko bija paredzēts vēlāk kompensēt no valsts budžeta līdzekļiem. Daļu izdevumus bija iespējams finansēt no valsts budžeta līdzekļiem, savukārt daļa finansējuma tika atteikta.

Ziņojumā pausts, ka Covid-19 pandēmijas ierobežošanas pasākumos ir iesaistīti visi iedzīvotāji, ārstniecības iestādes, saimnieciskās darbības veicēji un dažādas valsts pārvaldes iestādes, kā arī pašvaldības un to izveidotās iestādes. Katrai iesaistītai pusei ir sava loma un funkcijas Covid-19 ierobežošanas pasākumu veikšanā un attiecīgi arī katra iestāde uzkrāj datus sev pieejamos formātos un datu nesējos, tais skaitā veicot manuālu darbu datu uzkrāšanai failos un savstarpēji apmainoties ar tiem. Šīs procedūras nav pietiekami integrētas, līdz ar to iesaistītajām institūcijām nav pietiekami daudz informācijas to funkciju pilnvērtīgai veikšanai, kā arī reizēm funkcijas pārklājas vai tiek organizētas neefektīvi, it īpaši gadījumos, ja dažādu institūciju atbildības saskaras. Pēc VM paustā, sadrumstalota informācijas pieejamība katrai no pusēm arī būtiski palielina administratīvo slogu un kavē Covid-19 infekcijas ierobežošanas ātrumu.