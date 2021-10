Valdība apstiprina ziņoju par nacionālo minoritāšu aizsardzības konvencijas izpildi

"Latvija īpaši atbalsta mazākumtautību organizāciju un kopienu līdzdalību demokrātiskajos procesos Latvijā. Kultūras ministrijas (KM) paspārnē turpina darboties 2006.gadā izveidotā Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvā komiteja. Komitejas mērķis ir mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības un pārstāvības veicināšana pilsoniskās sabiedrības veidošanā. Padomes sastāvā darbojas pārstāvji no 16 mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām," pausts ziņojumā.

Tāpat dokumentā skaidrots, ka reformas izstrādes laikā notika konsultācijas ar mazākumtautību pārstāvjiem, apspriežot rosinātās izmaiņas pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības posmos Izglītības un zinātnes ministrijas Konsultatīvajā mazākumtautību izglītības padomē. Pēc reformas stāšanās spēkā valsts, pašvaldību un privātās mazākumtautību skolas varēs turpināt īstenot bilingvālās programmas. To varēs darīt atbilstoši šādam procentuālajam sadalījumam: līdz 6.klasei - līdz 50% mācību satura varēs pasniegt mazākumtautību valodā, no 7. līdz 9.klasei - līdz 20% mazākumtautību valodā, no 10. līdz 12.klasei mazākumtautību valodā varēs pasniegt priekšmetus, kas saistīti ar mazākumtautības valodu un kultūru. Reformas rezultātā tiek palielināts latviešu valodas lietojuma apjoms pirmsskolas izglītības iestādēs, mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmas tiks īstenotas arī turpmāk.