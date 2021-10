Covid-19: Čehijā jauns inficēšanās "pīķis"

Realitāte ir pavisam citādāka. Čehijā ir ieviesti jauni ierobežojumi, tostarp no šī nedēļas cilvēkiem darbavietās obligāti jāvalkā maskas. No nākamās nedēļas restorāniem, bāriem, naktsklubiem un citām vietām būs jākontrolē, lai apmeklētājiem ir Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, to pārslimojusi vai nesen veikusi Covid-19 testu, kura rezultāts ir negatīvs.