Izņēmuma gadījumos sociālos pakalpojumus varēs sniegt arī cilvēki bez Covid-19 sertifikāta

Labklājības ministrijā akcentē, ka izņēmuma gadījumos sociālo pakalpojumu, piemēram, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no vardarbības cietušiem bērniem, neatliekama sniegšana nepieciešama, lai neradītu risku, ka, nesaņemot pakalpojumu, tiek apdraudēta atsevišķas pamatvajadzības, piemēram, vajadzība pēc ēdiena, aprūpes, veselības aprūpes un mājokļa.

Līdz ar to, ņemot vērā šos ārkārtējos apstākļus, Labklājības ministrija radusi iespēja piešķirt sociālos pakalpojumus arī tām personām, kurām nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, kā arī iespējas veikt Covid-19 testu.

Pēc ministrijā paustā, vairāki no sociālajiem pakalpojumiem ir izveidoti un tiek sniegti ar mērķi nepieļaut dzīves kvalitātes krasu pazeminājumu situācijās, kad funkcionēšanas traucējumu rezultātā persona zaudējusi pašaprūpes spējas vai citu iemeslu dēļ nonākusi krīzes situācijā, kurai nepieciešams profesionāls risinājums. Līdz ar to šo personu veselībai, dzīvībai un drošībai ir būtiski, ka personas situācijas risināšanai nepieciešamais sociālais pakalpojums ir pieejams neatkarīgi no personas Covid-19 statusa.