Pavļuts tiksies ar iedzīvotājiem izbraukuma vakcinācijas punktā Pļavniekos

"Palīdzēt vakcinēt un pasargāt mūsu seniorus var bērni, mazbērni, radi, kaimiņi, draugi - ikviens no mums. Mēs kritiskās situācijās vienmēr esam spējuši saņemties un cīnīties. Spējam izcīnīt arī brīvību no Covid-19," saka veselības ministrs.

Izbraukuma vakcinācija Augšdaugavas novada Tabores pagasta ēkā notiks no plkst.10 līdz 12, Augšdaugavas novada Medumu pagasta ēkā - no plkst.13 līdz 15, Bauskas novada Bārbeles pagastā, Bauskas ielā 2 - no plkst.10 līdz 11.30, Bauskas novada Skaistkalnes pagasta tautas namā - no plkst.12.30 līdz 14, bet Bauskas novada Kurmenes pagasta pārvaldes Pagastmājā - no plkst.14.30 līdz 16.