Tagad arī tu vari palīdzēt astronomiem atklāt jaunas planētas

Planētu mednieki (The Planet Hunters Next-Generation Transit Search) mums ir sagatavojuši piecus gadus tapušu digitālo materiālu, kuru nepieciešams pārskatīt. Tava misija būtu pamanīt zvaigznes, kas mirgo, jo tā ir viena no pazīmēm, ka tās priekšā nonāk planēta. Tiesa, pamanīt to nemaz nav tik viegli. Nepieciešama vērīga acs un pamatīga pacietība, lai izpētītu teleskopu sniegto materiālu, vēstīts vietnē "Science Alert".