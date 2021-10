Seksuālā iekāre ir iedzimta, baznīca to nevar izskaust. Vientuļie mormoņi ir ļoti nomākti un cieš no seksa trūkuma. Bijušie mormoņi dalās ar iekšējo informāciju, kā jauniešiem tikt galā ar savu seksuālo apetīti. Jaunie mormoņi ir ļoti atjautīgi, izvairoties no dažādiem priekšrakstiem. Proti, pastāv uzskats, ka, ja vīrietis ievada savu dzimumlocekli sievietē un tas kļūst mitrs, šādu darbību neuzskata par seksu un nevainība paliek neskarta. Vairāk nekā puse studentu BrighamYoung universitātē, kas atrodas Jūtas štatā, nodarbojas ar dzimumlocekļa mērcēšanu. Tik laba sajūta atrasties vienam otrā, tādējādi nodrošinot, ka kaisle pastiprinās. Lai piešķirtu “odziņu“, ierasts, ka no blakus istabas uzaicina draugu piepalīdzēt, lūdzot palēkāt pa gultu. Kamēr mormoņi mērcēšanas laikā nekustās, neskūpstās un neapskaujas, tikmēr šādu šūpošanos neuzskata par grēku. Mormoņus, kas nodarbojas ar seksu, izslēdz no universitātes un, protams, arī no baznīcas. Visticamāk, ka vecāki arī atteiktos no sava bērna.