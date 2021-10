Kādam Kolorādo kalnos kāpējam pērnajā nedēļā izvērties interesants pārgājiens. Proti, pēc tam, kad pirmdien, 18. oktobrī, pārgalvīgais ceļotājs neesot pārradies mājās no Elberta kalna, augstākās virsotnes Kolorādo štatā, viņu sākusi meklēt glābēju grupa no “Lake County Search and Rescue”.