Šķiedrcementa būvmateriālu zīmols “CEDRAL” apvieno jumta segumu un fasādes risinājumus un ir daļa no pasaulē pazīstamā būvniecības koncerna “ETEX Group”.

Viens no pazīstamākajiem un visbiežāk izmantotajiem CEDRAL produktiem LATVIJĀ ir šķiedrcementa jeb bezazbesta viļņotās loksnes CEDRAL privātmāju sektoram. Tas ir jumta segums, ko īpaši iecienījuši ēku īpašnieki, kas vēlas savu jumta segumu uzklāt pašu spēkiem. CEDRAL loksnēm ir 5 viļņi un 2 dažādi izmēri:

Arvien biežāk ēku īpašnieki izvērtē to, kādus ēku būvniecības materiālus izvēlēties, domājot par to ilgtspējību. CEDRAL šķiedrcementa dēļi ir pievilcīgs un ilgmūžīgs fasādes apdares materiāls. Tā ekoloģiskā un daudzslāņainā šķiedru struktūra CEDRAL fasādes apdares dēļiem piešķir stiprību, tāpēc tie var būt daudz plānāki un līdz ar to arī vieglāki kā koks.