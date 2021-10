Video ⟩ Kā uzlabot drošību uz ceļiem un, vai sodi satiksmē atbilst pārkāpuma smagumam

Saistībā ar to trešdien, 27. oktobrī Ceļu satiksmes drošības padomes (CSDP) domnīcā eksperti diskutē par prevencijas pasākumu un sodu piemērošanas līdzsvarošanu. Viedokļu apmaiņai domnīcā var sekot līdzī Satiksmes ministrijas tiešraidē.

Vēl viens no tematiem – likumos paredzēto sodu atbilstība pārkāpumu smagumam, kā arī tas, vai sods vienmēr sasniedz mērķi labāk nekā preventīvās aktivitātes, informēšana un dažādas kampaņas.

Valdībā šī gada oktobrī apstiprināja Ceļu satiksmes drošības plānu 2021.- 2027.gadam. Tajā paredzēti vairāki pasākumi, kas vērsti uz visaptverošu ceļu satiksmes dalībnieku kontroles nodrošināšanu, nodrošinot ceļu satiksmes dalībnieku visaptverošu kontroli, tam paredzot arī noteiktu finansējumu no ceļu satiksmes negadījumu profilakses un novēršanas budžeta finansējuma (kas tiek piešķirts saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 57.pantu). Vienlaikus minētais plāns paredz īstenot arī vairākus ceļu satiksmes dalībnieku informēšanas pasākumus un kampaņas, kas arī tiek paredzēts finansējums no šiem pašiem līdzekļiem. Tādējādi ir nepieciešams arī vērtēt efektīvākos risinājumus, kā nodrošināt plāna ietverto pasākumu īstenošanu, lai sasniegtu to īstenošanas mērķus.