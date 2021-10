Jēkabs Ludvigs Kalmanis ar skatuves vārdu "JL Kalmann" piedāvā jaunu video

Mūziķis JL Kalmann, savulaik pazīstams ar skatuves vārdu The Ludvig, lielu ievērību guva 2017. gadā, kad kļuva par gados visjaunāko konkursa "Supernova" dalībnieku un tika līdz Latvijas atlases finālam, iegūstot otro vietu ar skaņdarbu "I’m in Love with You", tomēr neilgi pēc tā aktīvu darbību mūzikas industrijā pārtrauca.