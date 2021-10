Ziema var pamatīgi sabojāt jūsu ādu, padarot to sausu, niezošu un jūtīgu. Pat tās lietas, kas ziemā ir burvīgas, mēdz kaitēt ādai. Piemēram, lai gan mazgāšanās karstā vannā vai sildīšanās pie kamīna var šķist kā lielisks risinājums lai sasildītos, karsts ūdens sausina jūsu ādu, noskalojot tās dabīgās eļļas. Neskatoties uz to, ka reizēm varētu šķist, ka ziemā nav iespējams izvairīties no aukstā un sausā gaisa ietekmes, tomēr pastāv daži paņēmieni, kurus jums noteikti noderētu zināt. TopBeauty aicina likt lietā šos padomus, lai cīnītos pret sauso ziemas ādu un saglabātu savu ādu veselīgu.