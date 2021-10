Pasaulē slavenākā seksa terapeite Dr. Rūta Vesthaimere pat 93 gadu vecumā aktīvi sniedz padomus, un mēs visi klausāmies vaļā atplestām mutēm. Dr. Rūta 10 gadu vecumā aizbēga no holokausta un nacistiskās Vācijas, kā arī cīnījās arābu-izraēliešu karā kā snaipere Haganas rindās. Mūsdienās šī vitālā terapeite dzīvo Ņujorkā, publicējusi 45 uzziņu grāmatas un vadījusi daudzas programmas par šo tēmu. Šai dāmai ir daudz ko teikt, un viņas prāta asums gadu gaitā nav mazinājies. Dr. Rūta ir izcila Melns Kakis iedvesmotāja.

Dr. Rūtas padomi seksuālās dzīves uzlabošanai:

Vīrs un sieva nav Siāmas dvīņi, kas vienmēr vēlas vienu un to pašu. Dažreiz sieviete ir tā, kas vēlas vairāk seksa, bet orgasmu sasniedz aizvien retāk, bet dažreiz tas ir vīrietis. Samierienieties ar šo faktu! Ieviesiet dažādību guļamistabā un izvairieties no vienmuļām pozām un rutīnas. Masturbēšana ir normāla ikvienu attiecību sastāvdaļa, savukārt seksa rotaļlietas sniegs atšķirīgu orgasmu pieredzi. Ja esat orālā seksa cienītājs un dodat tam priekšroku, tad Spinjob 360º orālā seksa stimulators ir tieši tas, kas jums nepieciešams.

Sievietei vajag vibratoru

Sievietes vienmēr zinājušas, ka vislabākā klitora masāža, ko var veikt vīrietis, ir apļveida kustības ap klitoru. Dr. Rūtas iecienītākie vibratori ir elektriskai zobu birstei līdzīgie, precīzi vibrējošie un elastīgie vibratori, kuru zemās un spēcīgās vibrācijas izraisa orgasmu pat tām sievietēm, kurām to sasniegt ir ļoti grūti.

Vīrieši 50+ - nodarbojieties ar seksu no rīta!

No rīta testosterona līmenis ir visaugstākais, un vecākam kungam ir iespēja palutināt savu mīļoto ar spēcīgāku erekciju. Sekss nedrīkst pazust no jūsu dzīves tikai tāpēc, ka esat sasniedzis noteiktu vecumu. Sekss no rīta jāpadara par ieradumu un vienkārši jāpārvar ilgas pēc vakara erekcijas.